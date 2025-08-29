Sostav.ru

29.08.2025 в 14:00

«Яндекс Go» и «Усадьбы Москвы» составили карту маршрутов до усадебных парков

На карте собраны интересные факты и способы добраться до усадеб

«Яндекс Go» и проект «Усадьбы Москвы» выпустили карту маршрутов по четырем столичным усадебным паркам и рассказали историю каждого. Иллюстрации создала художница Полина Парыгина (известна по работам для H&M и фонда «Вера»). Маршруты между усадьбами подобраны в разделе «Хаб» в «Яндекс Go». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс Go» и «Усадьбы Москвы» составили карту маршрутов до усадебных парков «Яндекс Go» и «Усадьбы Москвы» составили карту маршрутов до усадебных парков

Можно посмотреть карту маршрутов по усадьбам «Коломенское», «Царицыно», «Кусково» и «Лианозово». На одной стороне карты собраны интересные факты о парках, на другой — способы добраться до них при помощи «Хаба». В этом разделе можно сравнить маршруты на такси, метро, автобусе, каршеринге и самокате и выбрать оптимальный вариант.

С июня по сентябрь фестиваль «Усадьбы Москвы» организует мастер-классы, концерты и спектакли в исторических местах города. Все локации можно посетить за день, если следовать по маршрутам «Хаба». Например, пользователь может начать прогулку в «Коломенском», а затем за 20 минут добраться на такси или за 10 на самокате в «Царицыно».

