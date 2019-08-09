Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+2
Поста
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.08.2019 в 15:35

«Яндекс. Еда» предложила ресторанам перейти на биоразлагаемую упаковку

Контейнеры можно купить в специальном разделе

Яндекс.Еда

На сайте «Яндекс.Еды» появился специальный раздел, в котором владельцы ресторанов могут заказать специальную биоразлагаемую упаковку для доставки заказов.

Сервис объясняет переход на эко-упаковку заботой об окружающей среде. Пластиковая посуда все еще не перерабатывается до конца. Такой пластик просто копится, а затем его сбрасывают в океаны или на специальные свалки.

«Яндекс.Еда»:

Мы предлагаем два вида эко-упаковки, в зависимости от материала: биоразлагаемую (или компостируемую) и картонную. В основе биоразлагаемого пластика — полилактид (ПЛА), который получают из растительного сырья: сахарного тростника, кукурузы и т. д. Картонную эко-упаковку делают из переработанного вторсырья.  Также мы планируем использовать упаковку из переработанного пластика. Большинство видов вторичного пластика не может соприкасаться с пищей. На российском рынке только начинают тестировать технологию использования вторичного гранулята для производства пищевой упаковки — и Яндекс.Еда выбрала поставщиков, которые работают в этом направлении.

Компания подчеркивает, что пластиковая упаковка отмечена маркировками 1 (полиэтилен), 5 (полипропилен) и 6 (полистирол), которые принимают на переработку. Также пользователи сервиса информируются, что такие контейнеры можно сдать в один из пунктов приёма, отмеченных на карте Greenpeace: recyclemap.ru. Параллельно компания ищет новых поставщиков и расширяет ассортимент эко-альтернатив.

Яндекс.Еда эко-упаковка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.