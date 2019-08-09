«Яндекс. Еда» предложила ресторанам перейти на биоразлагаемую упаковку

На сайте «Яндекс.Еды» появился специальный раздел, в котором владельцы ресторанов могут заказать специальную биоразлагаемую упаковку для доставки заказов.

Сервис объясняет переход на эко-упаковку заботой об окружающей среде. Пластиковая посуда все еще не перерабатывается до конца. Такой пластик просто копится, а затем его сбрасывают в океаны или на специальные свалки.

«Яндекс.Еда»: Мы предлагаем два вида эко-упаковки, в зависимости от материала: биоразлагаемую (или компостируемую) и картонную. В основе биоразлагаемого пластика — полилактид (ПЛА), который получают из растительного сырья: сахарного тростника, кукурузы и т. д. Картонную эко-упаковку делают из переработанного вторсырья. Также мы планируем использовать упаковку из переработанного пластика. Большинство видов вторичного пластика не может соприкасаться с пищей. На российском рынке только начинают тестировать технологию использования вторичного гранулята для производства пищевой упаковки — и Яндекс.Еда выбрала поставщиков, которые работают в этом направлении.

Компания подчеркивает, что пластиковая упаковка отмечена маркировками 1 (полиэтилен), 5 (полипропилен) и 6 (полистирол), которые принимают на переработку. Также пользователи сервиса информируются, что такие контейнеры можно сдать в один из пунктов приёма, отмеченных на карте Greenpeace: recyclemap.ru. Параллельно компания ищет новых поставщиков и расширяет ассортимент эко-альтернатив.