«Яндекс.Еда» начала сотрудничать с Subway

С 5 июня в «Яндекс.Еде» представлен ресторан быстрого питания Subway, сообщает пресс-служба сервиса. Пока доставка доступна для 30 заведений в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Краснодаре, Рязани и Ростове-на-Дону.

Пользователи смогут заказать фирменные сэндвичи и роллы, а также попросить привезти им салаты, напитки, десерты, закуски и комбо-наборы. Как и в ресторанах Subway, пользователи «Яндекс.Еды» смогут выбирать для своих сабов начинки, вид хлеба, соусы и специи. Стоимость доставки составит от 99 рублей.

В ближайшие месяцы к сервису постепенно подключатся рестораны в городах, где представлена «Яндекс.Еда». Это Екатеринбург, Саратов, Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Пермь, Челябинск, Тюмень, Нижний Новгород, Воронеж, Ярославль и Волгоград.