«Яндекс» обучил нейросеть проверять тексты на наличие галлюцинаций

«Яндекс» обучил нейросеть, разработанную на базе YandexGPT, самостоятельно проверять сгенерированные тексты на наличие галлюцинаций. Как пояснил Sostav представитель компании, за счет нового подхода удалось в шесть раз сократить число неточностей в созданных нейросетью кратких описаниях мест и достопримечательностей в «Яндекс Картах».

Кроме того, по словам собеседника, переход на обновленную модель позволил использовать меньше вычислительных мощностей и удешевить ее работу.

Ранее за создание кратких описаний в «Картах» отвечали пять различных моделей — каждая из них выполняла определенную функцию, например, расставляла запятые или фильтровала отзывы по полезности. Теперь все задачи решает одна обновленная модель.

«Яндекс» повысил качество работы нейросети в том числе благодаря дообучению. Разработчики расширили датасет эталонными примерами генераций предыдущих моделей. Так, модель на базе YandexGPT научилась создавать «более полезные описания».

Посмотреть краткие описания достопримечательностей и заведений можно в карточке организации в блоке «Коротко о месте» и в разделе «Поток» режима персональных рекомендаций «Идеи». Сейчас в «Картах» доступно несколько сотен тысяч карточек с кратким описанием.

Ранее в рамках бета-тестирования к «Поиску» и «Рекламной сети» «Яндекса» добавилось еще одно место показа — в «Картах». Ежемесячно в них ищут организации 43 млн пользователей.