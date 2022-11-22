«Яндекс» снизит агентстские премии в «Директе» до 0-2% для бюджетов крупных клиентов (обновлено)

С 1 марта 2023 года «Яндекс» снизит агентскую комиссию за обслуживание бюджетов ряда рекламодателей, сообщает Adpass со ссылкой на информацию сотрудников десяти медиаагентств, которые размещают контекстную рекламу в системе «Директ».

По их данным, «Яндекс» собирается сократить выплаты агентствам до 0−2% от затрат на рекламную кампанию в «Директе». Сейчас комиссия составляет 10−17% и зависит от размера бюджета и используемых настроек. Сокращение затронет закупки, проводимые по модели СРС (cost per click, оплата рекламы за клик), но не коснётся размещений по модели СРМ (cost per mille, оплата за тысячу показов), уверен топ-менеджер одного из агентств.

Согласно информации собеседников издания, поводом для снижения агентской комиссии стало внутреннее расследование «Яндекса», раскрывшее схему того, как агентства делились с рекламодателями своей комиссией за размещение в «Директе». Отмечается, что медиаагентства передавали рекламодателям полный доступ к своим личными кабинетами в «Директе», после чего бренды (преимущественно онлайн-ритейлеры) сами создавали кампании в системе.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что изменения коснутся бюджетов не всех рекламодателей, а только некоторых крупных.

Пресс-служба «Яндекса»: Изменения о пересмотре агентских премий по перформанс-продуктам для некоторых крупных рекламодателей мы начали обсуждать с агентствами еще в сентябре, чтобы у партнёров была возможность настроить бизнес-процессы к новому финансовому году, начинающемуся в марте 2023-го. Сейчас таких рекламодателей в той или иной степени ведёт менее 5% агентств.

Основной критерий для включения в «санкционный список» «Яндекса» — наличие у рекламодателя собственного подразделения, которое ведёт его интернет-кампании, утверждают источники Adpass. В перечень уже вошли 55 компаний, отмечает отмечает издание.

Так, в список попали все собственные сервисы «Яндекса», включая Delivery, сервисы группы VK, в том числе «Дзен», и сервисы «Сбера», в их числе — «Сбермаркет», «СберМегаМаркет» и «Самокат».

Также в перечень включены крупные маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Aliexpress, Lamoda), интернет-магазины цифровой и бытовой техники («Плеер.ру», Holodilnik.ru), площадки по продаже лекарств и БАДов («Еаптека», Apteka.ru, iHerb), продуктов («Утконос»), банки («Тинькофф банк», «Точка»), туристические (Aviasales, Tutu.ru, Onetwotrip), образовательные (Skillbox, «Нетология») и рекрутинговые (HeadHunter, «Профи») сервисы, агентства недвижимости («Циан», «Из рук в руки»), электронная библиотека «ЛитРес».

Кроме того, в списке есть компании, сервисы которых перестали рекламироваться в рунете, после начала специальной военной операции — Google, включая YouTube, Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) и Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), а также Booking.com.

Перечень может быть изменён, считают собеседники издания. «Проект, который мы получили от «Яндекса», судя по всему, неокончательный. По нашей информации, список может быть доработан», — подчеркнул топ-менеджер крупного агентства. Другой руководитель назвал список «динамическим» и отметил, что видел его «на разных стадиях».

Рекламодатели, вошедшие в список «Яндекса» тратят на размещение контекстной рекламы в «Директе» от 50 до 300 млн руб. в год, подсчитали опрошенные Adpass медиаагентства. При этом основную часть средств они расходуют на закупки по модели СРС, которая направлена на достижение конкретных, а не имиджевых результатов. «Речь идёт о рекламодателях с бюджетом на размещение в интернете около 1 млрд руб. По сути, в списке все диджитал-проекты в России», — указал глава крупного агентства.

В «Яндексе» заявили изданию, что не комментируют условия агентских премий и не могут оценить информацию, предоставленную источниками. В компании отметили, что не меняют «принципы премирования рекламных агентств»: «Яндекс» по-прежнему планирует «инвестировать в развитие экспертизы агентского рынка» и продолжает «поддерживать развитие фокусных продуктовых направлений».

В октябре «Яндекс Маркет» интегрировал рекламную платформу с «Директом». Отмечалось, что магазины смогут продвигать товары не только внутри маркетплейса, но и в рекламной сети «Яндекса» (РСЯ).