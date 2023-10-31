X5 Group запустила платформу для блогеров

Ритейлер X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», сервисом Food.ru) запустил собственную блогерскую платформу — Х5Blogger. Об этом сообщается на сайте компании.

Инструмент призван помочь брендам продвигать свои продукты через лидеров мнений. Кроме того, платформа будет предоставлять доступную на рынке аналитику для расчёта финансовой эффективности инфлюенс-маркетинга. Пользователи X5Blogger также смогут отслеживать влияние кампаний на продажи в сетях Х5.

В компании отметили, что на платформе уже зарегистрированы 80 тыс. блогеров. Доступны два формата сотрудничества: по модели CPA с оплатой за целевое действие или CPP — с оплатой за размещение.

В личном кабинете платформы рекламодатель получит доступ к статистике, сможет корректировать оффер, выбрать блогеров, креативы, а также следить за динамикой кампании.

Николай Шестаков, директор по медиа Х5 Group: Блогеры — важная часть современной маркетинговой коммуникации. Они создают контент, рекламируют товары, становятся амбассадорами брендов, поэтому мы использовали свой опыт и лучшие наработки, чтобы предоставить партнёрам такой инструмент. За счёт интеграций с Food.ru и торговыми сетями Х5 рекламодатели получат расширенные возможности для продвижения.

В дальнейшем «Х5 Медиа» планирует развивать комьюнити вокруг бренда из лояльных пользователей Food.ru, партнёров и блогеров, пояснили в компании.

В сентябре X5 подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Х5Blogger. Товарный знак регистрируется по 10 классам международной классификации товаров и услуг. Под брендом Х5Blogger ритейлер в том числе сможет заниматься продвижением товаров и услуг, организацией различных мероприятий и обучением. Логотип Х5Blogger выполнен в фирменных цветах X5.