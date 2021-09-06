X5 Retail Group подарит пенсионерам на выборах продуктовые карточки на 150 рублей (обновлено)

В Свердловской области пенсионерам будут раздавать продуктовые карточки номиналом 150 руб. от X5 Retail Group на избирательных участках во время выборов в Госдуму и Заксобрание 17−19 сентября. Сертификаты будут действовать в сети магазинов «Пятерочка», принадлежащей группе, сообщает Znak со ссылкой на источник.
По словам источника издания, карточки уже готовы и ждут отправки со складов. По данным министерства социальной политики Свердловской области, деньги на акцию выделены неким благотворительным фондом.
Пресс-служба X5 Retail Group:
Сертификаты, о которых идет речь, не являются продуктовыми карточками. Это подарочные карты «Пятерочки», закупленные Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.
X5 Retail Group предоставляет возможность свободной покупки подарочных карт как физическим лицам, так и организациям, это общедоступный инструмент. При этом мероприятия, в рамках которых они будут реализованы, в договоре не прописываются, а сроки их использования устанавливаются в соответствии с правилами действия подарочной карты.