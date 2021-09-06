X5 Retail Group подарит пенсионерам на выборах продуктовые карточки на 150 рублей (обновлено)

В Свердловской области пенсионерам будут раздавать продуктовые карточки номиналом 150 руб. от X5 Retail Group на избирательных участках во время выборов в Госдуму и Заксобрание 17−19 сентября. Сертификаты будут действовать в сети магазинов «Пятерочка», принадлежащей группе, сообщает Znak со ссылкой на источник.

По словам источника издания, карточки уже готовы и ждут отправки со складов. По данным министерства социальной политики Свердловской области, деньги на акцию выделены неким благотворительным фондом.