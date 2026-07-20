X5 приобрела алкогольного дистрибутора для развития франшизы «Около»

X5 закрыла сделку по приобретению дистрибуторского бизнеса ГК «Город 77». В состав сделки вошли компании «Город 77», «Эковайн» и «Алко Норд», в каждой из которых структуры ретейлера получили 100% долей. Стоимость покупки стороны не раскрывают. По оценке Infoline, она могла составить 500−600 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Приобретенные активы будут интегрированы в структуру франчайзинговой сети «Около». В X5 пояснили, что сделка направлена на расширение возможностей сети и развитие новых каналов продаж, адаптированных к изменениям рынка. Интеграцией бизнеса займется основатель ГК «Город 77» Николай Лаушкин, который подтвердил, что пока продолжит работу в компании.

Сейчас под брендом «Около» работают 7,24 тыс. магазинов в 55 регионах России. По словам управляющего директора сети Игоря Плетнева, собственный дистрибутор позволит полностью обеспечить независимые магазины, присоединяющиеся к франшизе, необходимым ассортиментом.

Как отмечает руководитель WineRetail Александр Ставцев, дистрибуторский бизнес «Города 77» традиционно работал с несетевой розницей. Такой формат требует поставок небольшими партиями и более сложной логистики по сравнению с обслуживанием федеральных торговых сетей.

Эксперт добавляет, что многие небольшие магазины испытывают сложности с поиском поставщиков крепкого алкоголя. В сети «Около» соответствующая лицензия сейчас есть лишь примерно у 500 торговых точек, или 6,9% от общего числа. Появление собственного дистрибутора, по мнению Александра Ставцева, может сделать получение такой лицензии экономически оправданным для большего числа партнеров.

В Infoline считают, что усиление алкогольной категории повысит привлекательность франшизы «Около». Алкоголь остается одной из наиболее маржинальных категорий в розничной торговле, позволяя компенсировать снижение общей прибыльности бизнеса за счет более высокой торговой наценки.

Необходимость подобных решений усиливается на фоне сокращения рентабельности отрасли. По данным Infoline, в 2025 году этот показатель в российском ретейле снизился до исторического минимума — 1,7%, а в 2026 году аналитики ожидают дальнейшее снижение до 1,6%.

Об интересе X5 к алкогольным активам Лаушкина стало известно в начале июля.