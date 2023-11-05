X распродает старые аккаунты в Twitter

Илон Маск нашел способ пополнения бюджета соцсети Х, который значительно сократился из-за оттока рекламодателей. Бизнесмен предлагает пользователям приобретать неактивные учетные записи. Стоимость одного аккаунта составляет 50 тысяч долларов, пишет Forbes.

Соцсеть начала резко терять рекламные доходы после того, как в 2022 году ее владельцем стал Илон Маск. Бизнесмен поменял политику платформы, что спровоцировало отток рекламодателей.

За первый год владения соцсетью X Илоном Маском стоимость компании в среднем снижалась на 70 млн в день.

Сейчас же ситуация начала исправляться. Судя по словам генерального директора соцсети Линды Яккарино, 90% из 100 крупнейших рекламодателей вернулись в X только за последние 12 недель.