Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Технологии успеха
Брендинг
Finepromo — интернет-агентство

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2023 в 16:20

X распродает старые аккаунты в Twitter

Стоимость одной учётной записи составляет 50 тысяч долларов

Илон Маск нашел способ пополнения бюджета соцсети Х, который значительно сократился из-за оттока рекламодателей. Бизнесмен предлагает пользователям приобретать неактивные учетные записи. Стоимость одного аккаунта составляет 50 тысяч долларов, пишет Forbes.

Соцсеть начала резко терять рекламные доходы после того, как в 2022 году ее владельцем стал Илон Маск. Бизнесмен поменял политику платформы, что спровоцировало отток рекламодателей.

За первый год владения соцсетью X Илоном Маском стоимость компании в среднем снижалась на 70 млн в день.

Сейчас же ситуация начала исправляться. Судя по словам генерального директора соцсети Линды Яккарино, 90% из 100 крупнейших рекламодателей вернулись в X только за последние 12 недель.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.