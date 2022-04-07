Жевательная резинка Wrigley’s обновила фирменный стиль

Компания Wrigley’s провела ребрендинг своей продукции — жевательная резинка Extra (в России известна под названием Orbit) отойдёт от ассоциации продукта с решением задачи гигиены полости рта, сосредоточившись на позиционировании разнообразия вкусов.

Новый дизайн разработала студия Elmwood. Креаторы переосмыслили символ блеска (Ding) в логотипе — его линии стали более плавными и получили вид в форме щита в стилистике поп-арта.

Также агентство представило анимированный визуал с игривыми слоганами — жевательная резинка сделает фокус на дружелюбный сторителлинг («Share Ding is Caring», в пер. с анг. «Делиться блеском / подушечками жевательной резинки — это забота»).

Ранее стало известно, что американский холдинг Mars (в него входит Wrigley’s) приостановит импорт и экспорт в России из-за ситуации на Украине. Кроме того, компания приостановит новые инвестиции в Россию. В частности, приостановят рекламу и деятельность в социальных сетях на территории России и Белоруссии.