Wink будет делиться доходами от рекламы с блогерами

Онлайн-кинотеатр Wink протестирует возможность публикации нишевого блогерского контента. Для этого будет перезапущен раздел «Видеоблоги», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление гендиректора сервиса Антона Володькина.

Программа монетизации Wink будет работать по модели Revenue Share (схема оплаты за рекламу в интернете, при которой рекламодатель делится процентом от дохода с блогером). Авторы контента смогут получать более половины доходов от рекламы.

По словам Володькина, после начала проблем с работой YouTube в РФ блогеры, особенно нишевые с 20−100 тыс. подписчиков, ищут варианты монетизации своего контента на разных платформах. Для привлечения авторов на новый сервис запущен отдельный лендинг, где блогеры могут оставить заявку и начать переговоры с сервисом. В Wink уже обсуждают сотрудничество с десятками авторов.

Антон Володькин: Сегодня онлайн-кинотеатры со своими многомиллионными аудиториями стали интересны рекламодателям, но у нас нет столько инвентаря. Потому что, оплачивая подписку, зритель рассчитывает смотреть контент без рекламы. Блогерский контент не будет входить в подписку, и, соответственно, там будет реклама. Блогеры смогут получать заметную часть доходов от нее.

Такой механизм сотрудничества позволит Wink усилить сотрудничество с рекламодателями и дополнительно монетизировать контент за счет расширения рекламного инвентаря.

Директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов считает запуск проекта логичным шагом в условиях, когда половина русской аудитории YouTube так и не перешла на отечественные платформы.

Напомним, подобный проект есть у Start - развлекательный канал Epic, где транслируются исключительно блогерские ролики.