«Эверест» запустил размещение коротких рекламных роликов в видеосервисе Wink

Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ совместно с «Ростелекомом» запустили формат коротких рекламных роликов Bumper Ads в видеосервисe Wink. Об этом Sostav рассказали в «Эвересте».

Медиахолдинг обеспечивает показ рекламы в IPTV и OTT. Длительность роликов может составлять до 10 секунд. Bumper Ads дополнит традиционное размещение: как заявили в сейлз-хаусе, формат объявлений-заставок отличается низкой стоимостью и большим покрытием, за счёт чего удаётся увеличить узнаваемость бренда.

По словам Кирилла Брылёва, директора офиса перспективных цифровых продуктов «Ростелекома», размещение коротких роликов возможно в качестве pre-roll и middle-roll в видеоконтенте по запросу, а также start-roll и switch-roll при переключении телеканалов.

Таргетинг доступен по частоте, по социально-демографическим параметрам, а также по интересам и телесмотрению, отметил Брылёв.