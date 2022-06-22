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22.06.2022 в 12:45

«Эверест» запустил размещение коротких рекламных роликов в видеосервисе Wink

Длительность видео составляет до 10 секунд

Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ совместно с «Ростелекомом» запустили формат коротких рекламных роликов Bumper Ads в видеосервисe Wink. Об этом Sostav рассказали в «Эвересте».

Медиахолдинг обеспечивает показ рекламы в IPTV и OTT. Длительность роликов может составлять до 10 секунд. Bumper Ads дополнит традиционное размещение: как заявили в сейлз-хаусе, формат объявлений-заставок отличается низкой стоимостью и большим покрытием, за счёт чего удаётся увеличить узнаваемость бренда.

По словам Кирилла Брылёва, директора офиса перспективных цифровых продуктов «Ростелекома», размещение коротких роликов возможно в качестве pre-roll и middle-roll в видеоконтенте по запросу, а также start-roll и switch-roll при переключении телеканалов.

Таргетинг доступен по частоте, по социально-демографическим параметрам, а также по интересам и телесмотрению, отметил Брылёв.

Мария Полищук
Ростелеком Эверест Wink Bumper Ads
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