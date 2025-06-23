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23.06.2025 в 06:10

Wildberries запустит собственного сотового оператора

Эксперты видят потенциал в развитии площадкой своего MVNO

Wildberries планирует запустить собственного виртуального оператора мобильной связи (MVNO). Компания уже обсуждает условия сотрудничества с федеральными операторами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Крупнейшие операторы связи отказались комментировать возможность сотрудничества с площадкой. В «Вымпелкоме» рассказали только, что видят большой потенциал в секторе MVNO и намерены усилить свое присутствие на этом рынке. Однако эксперты называют наиболее вероятным партнером Т2.

В J’son & Partners Consulting прогнозируют, что абонентская база MVNO Wildberries через пять-шесть лет может составить около 6 млн «при условии предложения привлекательного для абонентов продукта».

Напомним, в прошлом году MVNO запустил «Альфа-банк» на сети «Вымпелкома». В январе совместного MVNO запустили «Росатом» и ПСБ.

Wildberries
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