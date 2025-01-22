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22.01.2025 в 07:20

«Промсвязьбанк» запускает собственного оператора связи

«Мой оператор» запустится в партнерстве с «Росатомом»

«Промсвязьбанк» (ПСБ) и дочерняя структура «Росатома» запустят собственного виртуального оператора связи «Мой оператор». Банку он нужен для привлечения новых клиентов, а «Росатому» — для развития интернета вещей и корпоративной связи, сообщает «Коммерсант».

«Мой оператор» начнет работу в первом квартале 2025 года по модели Light MVNO (собственный бренд и обслуживание клиентов, без своего оборудования). Оператор запустится в шести регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской и Челябинской областях.

В ПСБ отметили, что собственный оператор позволит банку обеспечить своих клиентов комплексными услугами сотовой связи, а также предложить программу лояльности.

Собеседник издания на IT-рынке объясняет, что сейчас кроме интернета вещей «Росатому» оператор нужен для использования сотрудниками на предприятиях, так как «на некоторых нельзя пользоваться собственными телефонами».

О планах «Росатома» по запуску собственного виртуального оператора стало известно еще в 2022 году. Тогда «Росатом» заявлял, что не собирался использовать мощности существующих операторов, а планировал строить частично собственную сеть, поскольку для госкорпорации является «чувствительным вопрос, где будут храниться данные».

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