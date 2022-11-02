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02.11.2022 в 06:10

Wildberries займётся продажей цифровых книг

Компания может занять долю ушедших из России сервисов

Wildberries начала сотрудничество с книжными издательствами. Так, цифровые книги «Альпины», МИФ и Ridero уже доступны на площадке. Маркетплейс ведёт переговоры и с ИД «Эксмо-АСТ» и «Росмэн», сообщают «Ведомости».

Собеседник издания поясняет, что издательствам интересно сотрудничество с Wildberries, поскольку маркетплейс берет 5% комиссии, а другие площадки — 30−50%. При этом контракты с Wildberries не предполагают фиксированного срока размещения книг — их можно снять с продажи в любой момент.

Платформа цифрового контента была запущена на Wildberries ещё осенью прошлого года, но интегрировать платформу в основной сайт маркетплейса начали только в этом году. Помимо цифровых книг на ней сейчас доступны видеолекции, аудиокурсы и журналы. Каждая единица цифрового контента продается поштучно.

Продажи цифровых книг за последние пять лет показывали ежегодный рост на 30−60%, в то время как продажи бумажных изданий — на 6−11%. В 2021 году, по оценке «Эксмо-АСТ», на продажи цифровых книг пришлось около 10,9 млрд руб. — это 11,5% от объема всего рынка в 95 млрд руб. Лидером рынка цифровых книг является группа компаний «Литрес».

Эксперты отмечают, что Wildberries вряд ли сможет конкурировать с крупными экосистемами, которые развивают мультисервисную подписку. Скорее маркетплейс займет нишу ушедших из России зарубежных сервисов, таким образом получив 3−5% объёма рынка.

Wildberries цифровые книги
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