С 1 ноября Wildberries зафиксирует размер комиссий для продавцов на шесть месяцев. Мера затронет все модели продаж, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Компания пояснила, что решение связано с необходимостью обеспечить стабильность и предсказуемость для партнеров. Сейчас комиссии Wildberries варьируются в зависимости от категории товара — от 3% до 25% и выше.

Самые низкие комиссии обычно у популярных массовых товаров, самые высокие — у нишевых или крупногабаритных. Помимо комиссии с продаж существуют различные тарифы за услуги логистики, хранения и обработки.

Ранее в сентябре маркетплейс повысил тарифы на услуги и логистику, а также изменил условия для некоторых моделей продаж. После жалоб предпринимателей ФАС потребовала пересмотреть новые правила, включая «Конструктор тарифов» и инструмент «Привлекательная цена». Wildberries пообещал доработать механизмы в интересах продавцов.