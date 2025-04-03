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03.04.2025 в 12:45

Wildberries&Russ запустила контекстные баннеры в мобильном приложении

Баннеры подбираются под поисковый запрос пользователя

Объединенная компания Wildberries&Russ внедрила в мобильное приложение Wildberries контекстные баннеры. Их запуск доступен в кабинете «ВБ.Медиа». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Баннеры показываются в поисковой выдаче приложения и подбираются под поисковый запрос. Рекламу увидят только заинтересованные покупатели.

Кликнув по баннеру, пользователь попадает в подборку из подходящих товаров продавца на Wildberries. Страница создается автоматически в зависимости от того, какие бренды и категории товаров рекламодатель указал при настройке баннера.

При создании рекламной кампании выбранные категории подстраивают показ в соответствии с запросом пользователя. Например, при поиске товаров из категории «Обувь» в выдаче покажут баннер с рекламой аналогичных товаров.

В результатах поиска может демонстрироваться несколько контекстных баннеров: первый — на шестой линии карточек товаров, остальные — через каждые четыре линии карточек. Оплата производится за фактические показы.

Первыми показываются баннеры, которые больше других подходят под запрос покупателя и у которых выше ставка за показ.

Для запуска баннера в кабинете «ВБ.Медиа» нужно нажать на кнопку «Создать кампанию» и выбрать вид кампании «Контекстный баннер».

Ранее Wildberries&Russ добавила в личный кабинет «ВБ.Медиа» возможность таргетировать рекламу, основываясь на действиях пользователей, таких как покупка, поиск или добавление товаров в корзину и избранное.

Реклама Wildberries & Russ
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