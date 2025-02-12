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12.02.2025 в 12:12

Wildberries запустил поведенческий таргетинг баннеров

Опцию можно настроить в личном кабинете «ВБ.Медиа»

Объединенная компания Wildberries и Russ продолжает расширять рекламные инструменты для продавцов на платформе Wildberries. Теперь в личном кабинете «ВБ.Медиа» появилась возможность таргетировать рекламу, основываясь на действиях пользователей, таких как покупка, поиск или добавление товаров в корзину и избранное. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе объединенной компании.

Рекламодатели смогут выбрать не только интересующие пользователей товары, но и установить временные рамки для учета их действий. Например, продавцы обуви могут показывать рекламу тем, кто добавил обувь в корзину или избранное в последние 14 дней. Также предусмотрена настройка, при которой рекламодатель сможет исключить тех пользователей, которые уже совершили покупку в этой категории, увеличив вероятность того, что «баннер приведет к покупке».

Для использования новых функций продавцам нужно создать кампанию «По показам» в кабинете «ВБ.Медиа» и включить опцию «Поведенческие параметры». Параметры можно комбинировать с таргетингом по интересам, возрасту, полу и региону.

Ранее Wildberries запустил продажу автомобилей с пробегом в партнерстве с брендом Pango Cars, специализирующемся на реализации подержанных машин от официальных дилеров. На первом этапе для заказа доступны авто с пробегом марок KIA, Renault, Volkswagen, Changan и Audi стоимостью от 950 тыс. руб.

Wildberries Wildberries & Russ
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