Wildberries открыла в Wibes монетизацию для блогеров

Маркетплейс Wildberries запустил партнерскую программу для блогеров в бета-версии приложения Wibes. Об этом рассказала глава объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») Татьяна Ким в ходе Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ).

Программа работает по модели CPO: комиссия с продавцов взимается только за успешные продажи. Сервис уже доступен в личных кабинетах продавцов, где они могут выбрать карточки товаров для продвижения.

Зарегистрированные как самозанятые и присоединившиеся к партнерской программе приложения Wibes блогеры в своих личных кабинетах увидят доступные для продвижения карточки товаров — в витрине предложений. Они могут приобрести товар, снять на него обзор и выложить видео продолжительностью до 90 секунд. В ролике автоматически появляется товар с возможностью добавить его в корзину, а также пометка о рекламе. Продажа считается успешной, если товар выкуплен и не возвращен в течение 14 дней.

Продавцы платят комиссию в размере 10% от суммы товара, оплаченного покупателем, а блогеры будут получать 5% от этой же суммы.

Бета-версия приложения Wibes была запущена в марте 2024 года. За первый месяц число уникальных пользователей достигло 3,7 миллиона. Платформа позволяет выбирать товары через видеообзоры, подборки, фотографии и короткие статьи.

Ранее стало известно, что объединенная компания Wildberries&Russ внедрила в мобильное приложение Wildberries контекстные баннеры. Они показываются в поисковой выдаче приложения и подбираются под поисковый запрос, благодаря чему рекламу увидят только заинтересованные покупатели.