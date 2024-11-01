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01.11.2024 в 15:00

Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей

Маркетплейс запустил «Виртуальную фотостудию» — сервис на базе генеративных нейросетей

Wildberries создала «Виртуальную фотостудию» — сервис на базе генеративных нейросетей. В нем продавцы с подпиской «Джем» смогут генерировать фотографии своей одежды на ИИ-моделях. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Там уточнили, что сервис поддерживает 133 категории мужской и женской одежды. Процесс создания изображений занимает несколько минут. При этом селлеры могут закрыть вкладку во время генерации и вернуться к ней позже. Ежемесячно продавцам будет доступно до 10 генераций фотографий.

Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей

В фотостудии предлагается выбор из 20 аватаров различных типов внешности и фигур. Нейросеть способна подобрать подходящую позу модели и создать фон. Кроме того, ИИ-алгоритмы учитывают такие параметры, как ткань, фасон, цвет и другие характеристики одежды, чтобы сделать изображения максимально реалистичными.

Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей Wildberries нагенерил продавцам красивых ИИ-моделей

«В дальнейшем база аватаров будет расширяться благодаря постоянному нейросетевому обучению», — заверили в компании, отметив, что новый инструмент поможет продавцам снизить расходы на фотосессии и оперативно подготовить визуальный контент для карточек товаров.

Воспользоваться «Виртуальной фотостудией» можно в режиме редактирования карточки. Продавцам нужно загрузить фотографию товара, выбрать модель и фон и запустить генерацию ИИ-изображения. В будущем функционал сервиса планируется совершенствовать по мере развития нейросетей внутри сервиса.

Напомним, Wildberries начал тестировать «виртуальную фотостудию» минувшим летом.

Wildberries ИИ-модели виртуальная фотостудия
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