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02.11.2022 в 11:24

Wildberries инвестирует 13,7 млрд рублей в «День холостяка»

Маркетплейс также планирует запустить ТВ и наружную рекламу акции

Wildberries вложит 13,7 млрд рублей в «День холостяка» — международную акцию-распродажу, которая пройдет на площадке с 2 по 14 ноября. Для продавцов, принявших участие в распродаже, Wildberries снизит собственную комиссию на 15%, а ее минимальный размер составит 3%.

Кроме того, компания планирует запустить ТВ и наружную рекламу акции. Пользователей будут информировать с помощью sms-рассылки и push-уведомлений, а участвующие в распродаже товары пометят специальными иконками.

В 2021-ом году маркетплейс потратил порядка 8 млрд рублей на обе акции — «День холостяка» и «Черную пятницу». В этом году вложения в «Черную пятницу» поступят отдельно, рассказали в компании.

Пресс-служба Wildberries:

Видим высокий интерес к участию в ноябрьских распродажах как со стороны покупателей, так и предпринимателей. Продавцы получают возможность кратно нарастить свои продажи в период проведения акций, а также привлечь к своей продукции внимание новой аудитории. В этом году наши вложения в поддержку участников «Дня холостяка», который у нас называется «Всемирным днем шопинга», достигли максимального за всю историю компании показатели и превысили прошлогодние инвестиций в проведение обеих ноябрьских распродаж, которые составили около 8 млрд руб.

В этом году совершить покупку на «Черную пятницу» планируют 61% россиян. Про распродажу «Чёрная пятница» знают 93% российских покупателей, а 36% в рамках этой акции хотя бы раз приобретали технику.

Елизавета Немчинова
Черная пятница Акции Wildberries Потребрынок день холостяка
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