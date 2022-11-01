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01.11.2022 в 13:00

61% россиян планируют совершить покупки в «Чёрную пятницу» 

За выгодными предложениями следят 41% опрошенных женщин

Про распродажу «Чёрная пятница» знают 93% российских покупателей, а 36% в рамках этой акции хотя бы раз приобретали технику. 61% опрошенных точно планируют совершить покупки и в этом году или рассматривают такую возможность, при этом более 90% участников исследования планирует сохранить траты на уровне прошлого года. Такие данные получили исследователи группы «М.Видео-Эльдорадо» — результаты опроса есть в распоряжении Sostav.

Россияне считают «Чёрную пятницу» (22%) самой привлекательный акцией за год на ровне с предновогодней распродажей (24%). Этой осенью почти 40% опрошенных планирует совершать спонтанные покупки и внимательно сравнивать цены. Каждый третий выбирает технику для себя: мужчины больше всего заинтересованы в ноутбуках, электронике и телевизорах. Женщины настроены на покупку техники для кухни и аксессуаров для красоты и здоровья — 41% следят за выгодными предложениями. Скидки на товары ждут 28% россиян, ещё 13% хотят сэкономить в определённых магазинах. Товары для близких и обустройства дома приобретает почти треть, а около 20% уже планирует подарки. Большинство респондентов планируют выделить на покупки тот же бюджет, что и в прошлом году.

Для 64% россиян важна площадка для выбора покупки. 41% россиян предпочитают надёжные магазины с гарантийной поддержкой, для 23% респондентов место покупки зависит от суммы — для дорогостоящих товаров выберут официальную площадку.

Треть опрошенных (32%) уверена, что уход иностранных брендов не повлияет на акцию. Кроме того, каждый десятый полагает, что появившиеся новые бренды сделают "Чёрную пятницу" только интереснее, количество выгодных предложений увеличится. Около 6% считают, что размер скидок увеличится.

Евгения Немчинова
Черная пятница Исследования М.Видео-Эльдорадо
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