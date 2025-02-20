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18+
20.02.2025 в 06:10

Wildberries добился ликвидации товарного знака «WBнутый»

Под этим брендом предприниматель продавала одежду

Роспатент аннулировал товарный знак «WBнутый Вэбэнутый» по требованию Wildberries. Площадка пыталась добиться этого запрета с конца 2023 года, сообщает РБК.

Правообладателем товарного знака является предпринимательница Ольга Кащева, зарегистрировавшая его в июне 2023 года под классами международной классификации товаров и услуг для реализации одежды, обуви, печатной продукции, домашней и кухонной посуды и утвари, управления бизнесом, образования, организации мероприятий.

Wildberries настаивала, что словесный элемент «Вэбэнутый» образован от нецензурного слова и созвучен с ненормативной бранной лексикой русского языка. В связи с этим регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, а также вводит в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.

В Роспатенте с этим согласились и аннулировали товарный знак.

У бренда «WBнутый» есть страничка на Wildberries, где предприниматель реализовывала свои товары. «Мы планируем заблокировать товары с указанным обозначением после вступления решения в силу», — заявили в Wildberries.

В прошлом году Wildberries зарегистрировал в Роспатенте свой фирменный цвет и градиент в качестве товарных знаков.

Wildberries
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