Wildberries будет убирать с продажи товары с плохими отзывами

Wildberries будет убирать с площадки товары с низким рейтингом. Чтобы оставаться на маркетплейсе, они должны получать не менее трёх из пяти возможных баллов, сообщает «РИА Новости».

Основанием для приостановки размещения товаров станет их средний рейтинг на основе отзывов покупателей. Товары с плохим отзывом и низким рейтингом будут убираться с платформы и возвращаться продавцу. При этом снятие ограничений осуществляется в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца.

Также Wildberries сообщила, что усилила контроль за наличием маркировки на товарах.

Ранее маркетплейс сообщил о тестировании дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи заказов. Это связано с тем, что «рынок самовывозов сильно перегрет» — новые пункты размещаются слишком близко к существующим.