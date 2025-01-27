Wildberries уравнял выплаты ПВЗ за курьерские и клиентские заказы

Wildberries решил уравнять выплаты пунктам выдачи заказов (ПВЗ) за обработку курьерских и клиентских заказов. Одинаковые выплаты нужны, «чтобы соблюсти справедливые условия работы для всех партнеров ПВЗ», сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

С декабря 2024-го маркетплейс проводил эксперимент, во время которого выплаты за выдачу товаров в ПВЗ курьерам были гораздо ниже, чем за выдачу в ПВЗ клиентам. Пункты выдачи получали около 2 руб. за товар, если клиент выбирал доставку курьером, и около 20 руб. за товар, если забирал заказ самостоятельно. Теперь Wildberries уравнял эти выплаты.

Решение в том числе связано с ростом популярности курьерской доставки, отметил руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максим Ким. «И мы понимаем, что это становится также одной из важных сторон деятельности пунктов выдачи», — сказал он. В ближайшее время компания планирует расширить зону курьерских заказов в два раза, до почти 50 регионов.

Напомним, что в декабре маркетплейс вводил повышенные выплаты для ПВЗ, которые увеличили время работы. Партнеры, продлившие на один час работу, получали двойные выплаты за выдачу товаров в это время. Сумма зависела от конкретного ПВЗ и текущего тарифа. Условия действовали с 17 по 31 декабря.