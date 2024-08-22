Wildberries встанет за кафедру: маркетплейс будет готовить специалистов в сфере e-com

Новосибирская область станет первым регионом, где будет реализован новый проект Центра развития предпринимателей PRO Wildberries, направленный на работу с высшими учебными заведениями. Пилотный проект стартует осенью 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В компании пояснили, что проект включает в себя дополнительный образовательный курс, а также отдельные лекции и семинары о работе с маркетплейсом в шести ведущих вузах региона.

Отмечается, что программа была разработана экспертами рынка совместно со специалистами маркетплейса и ориентирована на студентов, желающих попробовать себя в сфере электронной коммерции.

Лекции охватывают все аспекты работы на торговой площадке, включая регистрацию и запуск товаров, оптимизацию продаж и взаимодействие с клиентами. Среди тем есть маркетинг и ценообразование, продвижение и реклама, а также правовые аспекты ведения бизнеса на маркетплейсе.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь сообщил, что на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) планируется открытие первой цифровой кафедры, рассчитанной на 20−30 студентов.

Wildberries будет выдавать студентам задания на разработку, связанные со спецификой распределения товаров по стране. Обучение будет проходить под руководством преподавателей НГУЭУ и кураторов со стороны Wildberries.

«Пока [обучение] в формате удаленных взаимодействий предполагается, но до конца года планируется сделать брендированную аудиторию Wildberries, где в учебном классе студенты будут заниматься», — сказал Цукарь.

На этой неделе сообщалось, что Владислав Бакальчук, которому принадлежит 1% Wildberries, намерен вернуть связанные с маркетплейсом домены. Ранее доменные имена были переданы в объединенную компанию «РВБ».