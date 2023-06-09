Wildberries снимет ограничения на вывод средств продавцов с «серыми схемами» продвижения

Компания Wildberries приняла решение снять временные ограничения по выводу средств из личных кабинетов всех продавцов, которых проверяли на использование несанкционированной схемы продвижения на сайте онлайн-платформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой компанию.

Снятие временных ограничений на вывод средств продавцов завершат в течение ближайших 24 часов, заверили в пресс-службе онлайн-ритейлера.

При этом, как пишет агентство, Wildberries планирует «предъявить претензии всем лицам, получившим необоснованную выгоду за счёт незаконного использования ресурсов компании». Нарушителям будет предложено урегулировать ситуацию в досудебном порядке путём заключения соглашений и проведения работы в рамках борьбы с мошенничеством.

«Wildberries продолжает настаивать на незаконности использованного ими метода рекламы на платформе, а также на причинении этими действиями значительного финансового ущерба. Тем не менее в случае подписания двухстороннего соглашения о взаимном урегулировании всех спорных вопросов, компания готова списать данный ущерб», — пояснили в компании.

До этого в компании указывали на временный характер введённых ограничений и обещали их снять до 10 июня.

В мае служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Тогда, по предварительным оценкам компании, ущерб оценили в 650 млн руб. В результате компания заблокировала аккаунты 300 продавцов из-за подозрения в использовании «серых схем» продвижения. Позже маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разблокировать и возобновить сотрудничество.