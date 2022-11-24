Wildberries рассматривает вариант сокращения логотипа до WB

Маркетплейс Wildberries может провести частичный ребрендинг названия, сократив его до аббревиатуры WB, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление основателя и генерального директора онлайн-ритейлера Татьяну Бакальчук.

«Бренд — это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают», — пояснила Бакальчук.

При этом гендиректор Wildberries указала, что сроков реализации смены названия нет, отметив, что это «факультативная история».

Бакальчук напомнила, что за всё время существования компании логотип менялся три раза. В августе в ходе маркетинговой акции маркетплейс на один день сменил название сайта на «Ягодки». После этого в Wildberries решили закрепить товарный знак за компанией и подали заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Ягодки».

«История с «Ягодками» народу зашла, многие сказали, что это интересно, поэтому мы эту тему ещё в голове держим, но пока ничего конкретного сказать не могу», — сказала агентству глава компании.

Кроме того, Бакальчук сообщила ТАСС, что онлайн-ритейлер рассчитывает увеличить оборот по итогам года почти вдвое. За первые девять месяцев 2022 года оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн руб., показатель вырос на 95% год к году.