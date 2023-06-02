WhoIsBlogger и «билайн» запустили решение по оценке блогеров на основе больших данных

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Аналитическая платформа для инфлюенс-маркетинга WhoIsBlogger расширила функционал за счёт аналитики «билайна». Новый совместный продукт позволит рекламодателям подбирать и оценивать влияние блогеров на различные сегменты целевых аудиторий.

За прошедший год ландшафт рекламных технологий в России существенно изменился. Занимавшие более 50% рынка рекламные платформы приостановили деятельность на территории России. Это привело к перераспределению маркетинговых бюджетов. В поисках новых возможностей рекламодатели сконцентрировали своё внимание на блогерах, которые продвигают товары и услуги на доступных платформах.

По данным WhoIsBlogger, количество крупных авторов контента, пришедших в Telegram и VK за прошедший год, превысило 50 тыс. В условиях жёсткой конкуренции, а также непрозрачности новых инструментов и форматов важна аналитика, основанная на данных, причём как на этапе подготовки кампаний, так и при анализе их результативности. Новый инструмент WhoIsBlogger и «билайна» позволит рекламодателю находить блогеров, чья аудитория релевантна продвигаемому продукту.

«Билайн» анализирует портрет целевой аудитории клиента. С применением технологий платформы WhoIsBlogger на основе аналитики «билайн» определяются блогеры, которые популярны среди схожей аудитории. Анализ осуществляется только в отношении пользователей, предоставивших согласие на обработку данных. Таким образом, становится возможным выбрать блогера, размещение рекламы у которого будет наиболее эффективным, и запустить интеграцию только после оценки.

Денис Голованов, директор по работе с крупным бизнесом компании «билайн»: Мы активно развиваем направление больших данных и рекламных технологий, по максимуму используя имеющиеся ресурсы. За последний год в связи с сокращением бюджетов еще острее встал вопрос об эффективном планировании рекламных кампаний. Бизнес хочет понимать, куда вкладывать деньги, чтобы продвижение давало наибольший результат. Под этот запрос рынка мы создали новый совместный продукт. Аналитика блогеров, построенная на основе больших данных «билайн», сегодня даёт новые возможности для планирования и оптимизации рекламной кампании.

Лев Грунин, основатель и генеральный директор «WhoIsBlogger»: За счёт многолетней экспертизы мы смогли за несколько месяцев запустить с коллегами совместный продукт. Наша платформа позволит блогерам с качественной аудиторией получать новые заказы. Рекламодатели смогут значительно сэкономить время на поиск новых авторов контента, проверить качество подборок рекламных агентств и привлечь внимание целевой аудитории, ориентируясь именно на её наличие, а не только метрики количества подписчиков или просмотров.

Андрей Коваль, заместитель управляющего директора Okkam Creative: Продукт позволил нам увидеть предпочтения разных целевых аудиторий и подобрать наиболее релевантных блогеров в кратчайшие сроки. Возможность тестировать различные целевые аудитории и коммуникационные гипотезы, усиливая эффективные, уже принесла нам победу в первом тендере с этим подходом и позитивную обратную связь от наших новых и текущих клиентов.

WhoIsBlogger (WIB) — платформа по измерению инфлюенс-маркетинга в цифрах. WIB помогает брендам максимально эффективно планировать медийные и креативные стратегии коммуникации со своими потребителями, оптимизировать блогерские кампании, а также оценивать эффект от реализованных проектов. WIB работает с брендами FMCG (товары повседневного спроса), фармкомпаниями, площадками электронной коммерции, корпорациями из сферы информационных технологий, ритейлерами, производителями и другими отраслями.

Okkam Creative — креативная экспертиза Okkam, объединенная под отдельным брендом. Структура закрывает широкий спектр коммуникационно-контентных сервисов и продуктов. Команда насчитывает почти 100 специалистов в Москве и Санкт-Петербурге, предлагающих свою стратегическую и креативную экспертизу брендам на любом из этапов развития.

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