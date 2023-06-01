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18+
01.06.2023 в 15:00

Суд оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей за неудаление запрещённой в РФ информации

Мессенджер отказался удалить объявления о продаже ограниченного к распространению препарата «Лирика»

Мировой судья судебного участка Таганского района города Москвы оштрафовал компанию WhatsApp на 3 млн руб. за отказ удалить информацию о продаже ограниченного к распространению препарата «Лирика», передаёт корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

«WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ <…> назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев. При этом представители WhatsApp на заседании отсутствовали.

Ранее Роскомнадзор составил на компанию WhatsApp административный протокол за сообщения о свободной продаже препарата, в том числе дистанционно. Отмечается, что в материалах дела есть скриншот диалога сотрудника ведомства с продавцом. Ему предложили разные способы доставки и озвучили стоимость на разную дозировку препарата.

До этого WhatsApp штрафовали на 4 и 18 млн руб. за отказ локализовать в России персональные данные российских пользователей, но протокол по статье о неудалении запрещённой в РФ информации был составлен на мессенджер впервые.

WhatsApp мессенджер
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