1 ноября 2019 года в Москве состоится конференция WHAT THE CHANGE?!

1 ноября в московском пространстве Loft Hall впервые пройдет конференция для маркетологов WHAT THE CHANGE?!. Главной темой станут радикальные изменения в индустрии маркетинга и рекламы. Для маркетологов участие в мероприятии бесплатно по предварительной регистрации на сайте.

Деловая программа What The Change?! состоит из двух частей. В первой эксперты обсудят, как меняется рынок. Во второй — расскажут о том, как измениться самим и что изменить в бизнесе.

Спикеры конференции — представители TikTok, Nestle, Toyota, Сбербанк.Спасибо, Dentsu, CarPrice, сети независимых агентств The Network One, школы коммуникаций M.A.C.S., исследовательской компании Validata, консалтера PwC и многие другие.

Организаторы отобрали 8 ключевых для рынка вопросов, и каждое выступление на What The Change?! станет развернутым ответом на один из них. Так, в блоке Relevance vs Differentiation речь пойдет о том, как в погоне за персонализацией сохранить идентичность бренда. В секции From Storytelling to Storydoing — о том, как эволюционируют глобальные коммуникационные тренды, а бренды переходят «от слов к делу».

Завершающей частью деловой программы станет панельная дискуссия The Future Of Marketing Department, участники которой вместе с гостями конференции обсудят изменения в маркетинговых отделах и тренд на трансформацию традиционного функционала директоров по маркетингу в крупнейших международных компаниях.

После деловой программы участников ждет Adwise Party.

Организатор конференции «WHAT THE CHANGE?!' — крупнейшее российское независимое креативное агентство Adwise , среди клиентов которого — Toyota, Lada, Bentley, «М.Видео», Bayer, Shell, Johnson & Johnson и еще более 100 брендов.

Партнеры конференции: Sostav.ru, NewBiz Agency, M.A.C.S., «Альпина Паблишер», «СКАН-Интерфакс».