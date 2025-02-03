Webbika и Interpool стали эксклюзивными партнерами Gismeteo по продаже рекламных возможностей

Группа компаний Webbika и Interpool стали эксклюзивными партнерами сервиса Gismeteo.

Gismeteo — уникальная площадка с разнообразной аудиторией, охватывающей все возрастные группы и подходящей для рекламы практически любых товаров и услуг. Ежедневно на сайт заходят более 4 млн пользователей с конкретной целью — узнать прогноз погоды. Зная, где концентрируется фокус внимания аудитории площадки, рекламодателям проще попасть в их поле зрения.

Уникальность Gismeteo заключается еще и в возможности использования триггерных таргетингов, связанных с погодными условиями, что точно будет востребовано среди рекламодателей из фармацевтики, туризма, автошин и других сфер, где погода существенно влияет на потребительское поведение.

Объединение уже действующих настроек таргетинга Gismeteo и интерактивных и креативных решений Interpool повысит привлекательность площадки для рекламодателей и расширит их возможности. За широкий охват рынка рекламных агентств и высокий уровень сервиса будет отвечать Webbika, сосредоточившись на продажах обновленных рекламных предложений.

Заключенное соглашение подразумевает полный эксклюзив на продажу рекламы всей площадки. Webbika и Interpool будут работать над максимальной реализацией рекламного потенциала Gismeteo, обогащая инвентарь и укрепляя позиции на рынке.

Виталий Телепов, CEO Interpool: Я считаю, что любое партнерство между компаниями должно строиться по принципу win-win. И соглашение о полном эксклюзиве для Webbika и Interpool по усилению рекламных возможностей Gismeteo именно такое. Каждая из сторон закрывает свои потребности, одновременно демонстрируя свои сильные стороны и усиливая партнеров.

Рекламодатели получат доступ к аудитории, которая ранее не была избалована большим количеством рекламы. Это делает пользователей Gismeteo более вовлеченными и восприимчивыми к рекламным сообщениям.

Анна Дзиваева, коммерческий директор Webbika: Мы считаем, что Gismeteo как рекламная площадка недооценена. Наша цель — исправить эту ситуацию, предложив рынку новые продукты и решения, которые будут точно отвечать запросам и потребностям как крупных рекламодателей, так и агентств.

Павел Алашкин, директор по рекламе Gismeteo: Мы уже давно знаем компании Interpool и Webbika как надежных и грамотных партнеров. Ранее мы уже сотрудничали с ними, но не в таком объеме, как сейчас. Очень хочется надеяться, что все стороны будут довольны результатами, а участники рынка по достоинству оценят рекламно-погодные технологии, которыми обладает наш ресурс. Как говорится, и да пребудет с нами сила и бюджеты рекламодателей.

Это сотрудничество открывает новые горизонты для всех сторон: Gismeteo получает доступ к инновационным рекламным продуктам и расширяет представленность для потенциальных рекламодателей, Interpool укрепляет свои позиции как лидер в области креативных AdTech-решений, а Webbika получает новую востребованную площадку в пул своих эксклюзивных партнеров, тем самым расширяя собственные возможности на рынке.