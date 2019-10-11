Пурпур и изумруд: Weavers Brand Consultancy разработало айдентику линейки грузинского вина

Грузинские вина традиционно пользовались особой популярностью в России и странах СНГ. Последние несколько лет виноделие в Грузии переживает подъём, объем экспорта вина ежегодно увеличивается на 15−20%. Оценив перспективы этого сегмента, крупнейший производитель и дистрибьютер алкогольных напитков в Казахстане — холдинг Raimbek — принял решение расширить портфель своих брендов, включив в него бренд грузинских вин.

Команде Weavers Brand Consultancy , как стратегическому партнеру холдинга, была поручена разработка нового бренда в категории.

Сергей Полухин, член совета директоров, генеральный директор пищевого дивизиона холдинга Raimbek: Мы создавали продукт совместно с нашими грузинскими партнерами, и он получился достойным лучших образцов грузинских вин в среднеценовом сегменте. В этом заслуга и фермеров, выращивающих прекрасный виноград, и виноделов, с любовью делающих качественное вино, и профессиональной команды маркетологов, которые непосредственно участвовали в создании бренда. Мы планируем, что уже в ближайшее время Sulavi появится не только в Казахстане и СНГ, но и в странах восточной Европы, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Хотел бы отметить, что нам всегда приятно работать с командой Weavers, которую отличает высокий уровень профессионализма и умение найти эффективное решение поставленной задачи. Совместно мы создали яркий и привлекательный для потребителя бренд, который, надеюсь, ожидает большое будущее.

Работу в проекте команда Weavers Brand Consultancy начала с детального изучения сегмента грузинских вин с точки зрения анализа существующих трендов и визуальных кодов, особенностей вербальной и визуальной идентификации.

Вадим Журавлев, управляющий партнер Weavers Brand Consultancy: Бренд должен был восприниматься (в том числе и самими грузинами) как аутентичное грузинское вино, объединяющее за праздничным столом юное и взрослое поколения ценителей грузинского виноделия. Важно было транслировать традиционные ценности: грузинское гостеприимство, преемственность поколений, дружественность и самобытную культуру Грузии.

На этапе нейминга команда презентовала 20 названий, из которых было выбрано наименование Sulavi — фантазийное слово, вдохновлённое грузинской лексикой, обладающее мягкой и мелодичной фонетикой. Корень наименования напоминает звучание популярных грузинских имён Сула, Сулико. Название легко произносится и быстро запоминается.

Василий Омелье, креативный директор, партнер Weavers Brand Consultancy: В визуальной идентификации бренда мы объединили этнические грузинские мотивы с современными композиционными и дизайнерскими приёмами. Визуальной доминантой этикетки стал винный кувшин, выполненный с использованием традиционных грузинских орнаментов. Для каждого сорта вина разработан свой кувшин с уникальной формой, декором и цветовым кодом.

В дизайне этикеток использованы глубокие, насыщенные фоновые цвета, подчеркивающие статус бренда: пурпурный — для красных вин, тёмно-изумрудный — для белых.

Логотип Sulavi выполнен латиницей с использование узкого шрифта, который отражает живой и аутентичный характер бренда.

Этикетки выполнены с использованием фактурной бумаги и технологии тиснения фольгой.