Warner Bros. в 2021 году отменит «цифровое окно»

Warner Bros. в 2021 г. применит гибридную модель проката своих фильмов: студия выпустит новинки одновременно в кинотеатрах и на онлайн-видеосервисах. В условиях пандемии это единственный способ поддержать индустрию кинопоказа, пишут «Ведомости».

Представители студии разработали «уникальный однолетний план», согласно которому премьеры Warner Bros. будут доступны в течение месяца на видеосервисе HBO Max. По истечении этого срока фильмы можно будет посмотреть только в кинотеатрах. Речь идет о 17 картинах, среди которых «Матрица 4», «Дюна», новый Mortal Combat, «Король Ричард» и новый «Том и Джерри».

Пока неизвестно, как будет адаптироваться модель за пределами США, в том числе в России. Ближайшая премьера «Чудо-женщина» будет выходить в каждой стране в разные даты начиная с 16 декабря. В России его прокат в премиальных форматах начнется 7 января, а с 14-го фильм можно будет посмотреть в 3D и в обычном формате. По «цифровому окну» решение еще не принято.

По мнению участников рынка, решение студии свидетельствует о том, что в условиях пандемии индустрия кинопоказа начинает терять почву под ногами. Таким образом студия пробует обходиться без кинотеатров, уверен директор по маркетингу специализирующегося на продаже рекламы в кинотеатрах медиаагентства «До сеанса» Сергей Болотин. До сих пор кинотеатры приносили основной доход студиям, даже оставляя у себя половину бокс-офиса, но теперь студии вынуждены искать новых посредников. Результатом могут стать крупные изменения в бизнес-модели большинства кинотеатральных сетей.

Ранее ассоциация владельцев кинотеатров в России выступила с предложением об изменении условий кинопроката. Они заявили о соблюдении жесткой позиции в вопросе «цифрового окна»: время между их релизом в кино и в интернете не должно быть менее 90 дней.