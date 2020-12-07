Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.12.2020 в 08:00

Warner Bros. в 2021 году отменит «цифровое окно»

Фильмы студии выйдут одновременно в кино и на сервисах

1

Warner Bros. в 2021 г. применит гибридную модель проката своих фильмов: студия выпустит новинки одновременно в кинотеатрах и на онлайн-видеосервисах. В условиях пандемии это единственный способ поддержать индустрию кинопоказа, пишут «Ведомости».

Представители студии разработали «уникальный однолетний план», согласно которому премьеры Warner Bros. будут доступны в течение месяца на видеосервисе HBO Max. По истечении этого срока фильмы можно будет посмотреть только в кинотеатрах. Речь идет о 17 картинах, среди которых «Матрица 4», «Дюна», новый Mortal Combat, «Король Ричард» и новый «Том и Джерри».

Пока неизвестно, как будет адаптироваться модель за пределами США, в том числе в России. Ближайшая премьера «Чудо-женщина» будет выходить в каждой стране в разные даты начиная с 16 декабря. В России его прокат в премиальных форматах начнется 7 января, а с 14-го фильм можно будет посмотреть в 3D и в обычном формате. По «цифровому окну» решение еще не принято.

По мнению участников рынка, решение студии свидетельствует о том, что в условиях пандемии индустрия кинопоказа начинает терять почву под ногами. Таким образом студия пробует обходиться без кинотеатров, уверен директор по маркетингу специализирующегося на продаже рекламы в кинотеатрах медиаагентства «До сеанса» Сергей Болотин. До сих пор кинотеатры приносили основной доход студиям, даже оставляя у себя половину бокс-офиса, но теперь студии вынуждены искать новых посредников. Результатом могут стать крупные изменения в бизнес-модели большинства кинотеатральных сетей.

Ранее ассоциация владельцев кинотеатров в России выступила с предложением об изменении условий кинопроката. Они заявили о соблюдении жесткой позиции в вопросе «цифрового окна»: время между их релизом в кино и в интернете не должно быть менее 90 дней.

Warner Bros цифровое окно релиз
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.