Кинопрокатчики настаивают на соблюдении «цифрового окна»

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выступила с предложением об изменении условий кинопроката. Они заявили о соблюдении жесткой позиции в вопросе «цифрового окна»: время между их релизом в кино и в интернете не должно быть менее 90 дней, пишут «Ведомости».

Правило в первую очередь касается создателей российских фильмов и связано с их «экспериментами» по выпуску проектов во время пандемии сразу на онлайн-платформах, не дожидаясь кинопроката. Жесткая позиция, по мнению кинопрокатчиков, должна быть закреплена в лицензионных договорах о кинопрокате, а в случае несоблюдения таких обязательств финансовые условия проката фильма должны быть изменены в пользу кинотеатров. К позиции АВК присоединились не входящие в нее крупнейшие киносети «Каро» и «Киномакс».

В случае выхода фильма в онлайн раньше обозначенного срока в 90 дней стороны должны будут договариваться между собой в каждом отдельном случае. Речь может идти как о проценте от доходов, которые мог бы получать кинотеатр от продажи фильма на онлайн-платформе. Например, компания Universal и сеть кинотеатров AMC подписали договор, согласно которому кинотеатральное окно сокращается до 17 дней.

По словам гендиректора кинопрокатной компании «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, оптимальное «цифровое окно» для российских фильмов — шесть-восемь недель. При этом сами кинотеатры не всегда держат фильмы в прокате столько времени: они снимают картину уже через три дня, если она плохо собирает. В редких случаях фильмы могут собирать кассу в течение 90 дней, утверждают продюсеры, опрошенные «Ведомостями».

Кинотеатры в России из-за пандемии закрылись еще в марте, и большинство из них пока не начали работу. По итогам года кинозалы могут потерять 48 млрд рублей.