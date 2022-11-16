Warner Bros. запретила показывать свои фильмы на СТС

Представители американской компании Warner Bros. запретили «Национальной медиа группе» (НМГ) транслировать на телеканалах компании контент студии, несмотря на то, что срок лицензионных соглашений истекает минимум через полтора года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, с октября библиотека мейджора, в частности, отсутствует на СТС.

Кроме того, собеседники БК отмечают, что у некоторых крупных онлайн-кинотеатров контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney истекают в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года соответственно. При этом отсутствует открытая информация о том, какое количество мейджорских проектов прекратили показывать на российском телевидении.

НМГ управляет ТВ-каналами СТС, «Домашний», «Рен ТВ», «Пятый канал», видеосервисом more.tv и другими медиаактивами. По данным Mediascope, в 2021 году на канал СТС пришлось 66% или 33 тайтла в топ-50 самых популярных полных метров и анимационных фильмов среди россиян в возрасте от 14 до 44 лет (жители городов с населением более 100 тыс.).

Согласно оценкам TelecomDaily, за первую половину 2022 года крупные игроки рынка онлайн-кинотеатров — «Кинопоиск», «Иви», Wink и Okko потеряли от 5% до 42% библиотечного контента, в частности, тайтлов голливудских мейджоров. Наибольшее сокращение произошло у сервиса «Иви»: число наименований фильмов и сериалов по итогам первого квартала 2022 года составляло 14,7 тыс., а по итогам третьего — 8,5 тыс. (падение на 42%).

На фоне ухода из России киностудий-мейджоров и иностранных стриминговых сервисов в рунете резко выросло количество пиратских ссылок. Так, «Яндекс» летом заблокировал на 42% больше ссылок, чем в прошлом году, а в «Газпром-медиа» сообщают о росте блокировок на 25% во втором квартале.