Кондитеры «Теремка» вдохновились выставкой Русского музея

Шесть новых десертов появились в меню сети быстрого питания «Теремок». Во время разработки коллекции кондитеры вдохновлялись выставкой «Он победил и время и пространство…», которую в этом году открыл для посетителей Русский музей к 225-летнему юбилею Александра Пушкина.

В авторскую коллекцию вошли шесть десертов ручной работы. Они посвящены сказкам русского поэта и его творчеству. Среди сладостей «Золотая рыбка», «Принцесса лебедь» и «Белка» из «Сказки о царе Салтане», «Яблочко» из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». Дополнением стали пирожное «Эскимо» с пером писателя и шоколадная шкатулка, сделанная в виде томика Пушкина, в наполнении которой — конфеты ручной работы.

Презентация новинок прошла 20 августа в обновленном дворе Строгановского дворца на встрече общества «Друзья Русского музея». Каждый десерт на презентации был представлен в формате театрального перформанса. А внутренний дворик Строгановского дворца украсила трехметровая книга сказок Пушкина, которая теперь будет доступна для всех посетителей.

Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга: Сеть ресторанов «Теремок» — один из значимых представителей общепита Петербурга. За четверть века компания прошла путь от уличного киоска до популярной сети ресторанов. Приятно осознавать, что петербургские предприятия масштабируются и развивают свои производства с акцентом на русские традиции. Уверен, что содружество наших петербургских компаний с музеем с мировым именем будет способствовать укреплению бренда Санкт-Петербурга и повышению его туристического потенциала.

Также на презентации состоялось посвящение компании «Теремок» в Общество друзей Русского музея.

Виталий Свидовский, соучредитель и генеральный директор компании «Теремок» в Санкт-Петербурге: В нашей компании мы придерживаемся принципов национальной идентичности, что находит отражение в развитии и нашего кондитерского направления. Мы гордимся тем, что смогли создать уникальную коллекцию десертов в содружестве с Русским музеем, вдохновившись выставкой в Строгановском дворце. Этот проект не только про гастрономию, он популяризирует русскую культуру через сказки великого писателя.

В рамках содружества с Русским музеем компания «Теремок» также расскажет гостям своих ресторанов об уникальной выставке. У них появится возможность приобрести билеты на экспозицию и поучаствовать в их розыгрыше.

На выставке посетителей ждет целый мир образов, посвященных Пушкину: от живописных и скульптурных портретов до сказочных сюжетов, воплощенных в декоративно-прикладном и народном искусстве. Представленные в Строгановском дворце работы воссоздают атмосферу золотого века русской литературы и многогранно представляют образ самого знаменитого поэта России.