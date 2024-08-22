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22.08.2024 в 12:10

Кондитеры «Теремка» вдохновились выставкой Русского музея

Презентация новых десертов сети прошла во дворе Строгановского дворца

Шесть новых десертов появились в меню сети быстрого питания «Теремок». Во время разработки коллекции кондитеры вдохновлялись выставкой «Он победил и время и пространство…», которую в этом году открыл для посетителей Русский музей к 225-летнему юбилею Александра Пушкина.

В авторскую коллекцию вошли шесть десертов ручной работы. Они посвящены сказкам русского поэта и его творчеству. Среди сладостей «Золотая рыбка», «Принцесса лебедь» и «Белка» из «Сказки о царе Салтане», «Яблочко» из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». Дополнением стали пирожное «Эскимо» с пером писателя и шоколадная шкатулка, сделанная в виде томика Пушкина, в наполнении которой — конфеты ручной работы.

Кондитеры «Теремка» вдохновились выставкой Русского музея Кондитеры «Теремка» вдохновились выставкой Русского музея Кондитеры «Теремка» вдохновились выставкой Русского музея Кондитеры «Теремка» вдохновились выставкой Русского музея

Презентация новинок прошла 20 августа в обновленном дворе Строгановского дворца на встрече общества «Друзья Русского музея». Каждый десерт на презентации был представлен в формате театрального перформанса. А внутренний дворик Строгановского дворца украсила трехметровая книга сказок Пушкина, которая теперь будет доступна для всех посетителей.

Кондитеры «Теремка» вдохновились выставкой Русского музея Кондитеры «Теремка» вдохновились выставкой Русского музея Кондитеры «Теремка» вдохновились выставкой Русского музея Кондитеры «Теремка» вдохновились выставкой Русского музея

Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Сеть ресторанов «Теремок» — один из значимых представителей общепита Петербурга. За четверть века компания прошла путь от уличного киоска до популярной сети ресторанов. Приятно осознавать, что петербургские предприятия масштабируются и развивают свои производства с акцентом на русские традиции. Уверен, что содружество наших петербургских компаний с музеем с мировым именем будет способствовать укреплению бренда Санкт-Петербурга и повышению его туристического потенциала.

Также на презентации состоялось посвящение компании «Теремок» в Общество друзей Русского музея.

Виталий Свидовский, соучредитель и генеральный директор компании «Теремок» в Санкт-Петербурге:

В нашей компании мы придерживаемся принципов национальной идентичности, что находит отражение в развитии и нашего кондитерского направления. Мы гордимся тем, что смогли создать уникальную коллекцию десертов в содружестве с Русским музеем, вдохновившись выставкой в Строгановском дворце. Этот проект не только про гастрономию, он популяризирует русскую культуру через сказки великого писателя.

В рамках содружества с Русским музеем компания «Теремок» также расскажет гостям своих ресторанов об уникальной выставке. У них появится возможность приобрести билеты на экспозицию и поучаствовать в их розыгрыше.

На выставке посетителей ждет целый мир образов, посвященных Пушкину: от живописных и скульптурных портретов до сказочных сюжетов, воплощенных в декоративно-прикладном и народном искусстве. Представленные в Строгановском дворце работы воссоздают атмосферу золотого века русской литературы и многогранно представляют образ самого знаменитого поэта России.

теремок Петербург Русский музей десерты
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