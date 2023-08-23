Выручка Ozon от рекламной платформы выросла до 14,9 млрд рублей

Ozon опубликовал финансовый отчёт за второй квартал 2023 года, сообщается на сайте компании. Выручка от рекламной платформы выросла втрое и составила 14,9 млрд руб. против 4,8 млрд годом ранее.

Выручка за квартал прибавила 61% год к году и превысила 94 млрд руб. за счёт почти двукратного роста сервисных доходов и восстановления прямых продаж.

Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 118% до 373 млрд руб. благодаря быстрому росту объёма заказов и базы лояльных покупателей. Существенный рост базы предпринимателей и их продаж (3Р) позволил Ozon увеличить выручку от оказания услуг на 88% до 57 млрд руб. относительно второго квартала 2022 года.

Валовая прибыль увеличилась на 13% год к году и составила 10,1 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 0,1 млрд руб., а её отношение к GMV, включая услуги, практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение относительно рекордного показателя предыдущего квартала связано со стратегическими инвестициями компании в развитие, отметили в компании.

Доля операционных расходов в обороте снизилась в два раза — с 9,9% во втором квартале 2022 года до 5,0% в текущем отчётном периоде.

Убыток за период составил 13,1 млрд руб. во втором квартале 2023 года по сравнению с 7,2 млрд руб. за аналичный период 2022 года. Это связано с неблагоприятным эффектом от курсовых разниц и ростом финансовых расходов, указано на сайте маркетплейса.

По итогам текущего года компания планирует нарастить оборот на 80−90%.

В мае компания сообщала, что намерена увеличить оборот от продаж товаров и услуг не менее чем на 60%.