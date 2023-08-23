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23.08.2023 в 16:17

Выручка Ozon от рекламной платформы выросла до 14,9 млрд рублей

Год назад сумма составляла 4,8 млрд руб.

Ozon опубликовал финансовый отчёт за второй квартал 2023 года, сообщается на сайте компании. Выручка от рекламной платформы выросла втрое и составила 14,9 млрд руб. против 4,8 млрд годом ранее.

Выручка за квартал прибавила 61% год к году и превысила 94 млрд руб. за счёт почти двукратного роста сервисных доходов и восстановления прямых продаж.

Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 118% до 373 млрд руб. благодаря быстрому росту объёма заказов и базы лояльных покупателей. Существенный рост базы предпринимателей и их продаж (3Р) позволил Ozon увеличить выручку от оказания услуг на 88% до 57 млрд руб. относительно второго квартала 2022 года.

Валовая прибыль увеличилась на 13% год к году и составила 10,1 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 0,1 млрд руб., а её отношение к GMV, включая услуги, практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение относительно рекордного показателя предыдущего квартала связано со стратегическими инвестициями компании в развитие, отметили в компании.

Доля операционных расходов в обороте снизилась в два раза — с 9,9% во втором квартале 2022 года до 5,0% в текущем отчётном периоде.

Убыток за период составил 13,1 млрд руб. во втором квартале 2023 года по сравнению с 7,2 млрд руб. за аналичный период 2022 года. Это связано с неблагоприятным эффектом от курсовых разниц и ростом финансовых расходов, указано на сайте маркетплейса.

По итогам текущего года компания планирует нарастить оборот на 80−90%.

В мае компания сообщала, что намерена увеличить оборот от продаж товаров и услуг не менее чем на 60%.

Ozon Реклама финансовая отчётность
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