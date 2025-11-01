Выручка от рекламы Amazon растет быстрее, чем продажи товаров

Выручка от продажи рекламы на Amazon выросла на 22% и составила $17,7 млрд в третьем квартале. Этот результат оказался лучше, чем чистый объем продаж интернет-ретейлера, который прибавил 13%, до $180,2 млрд.

Рекламные показатели Amazon растут третий квартал подряд. Этому способствует рост спроса со стороны рекламодателей на весь спектр рекламных услуг компании, охватывающий розничный рынок Amazon, Prime Video, Twitch, Fire TV и прямые трансляции спортивных мероприятий.

Спонсируемые продукты остаются основным источником дохода, а потоковая реклама на Prime Video открывает значительные возможности для рекламодателей. Например, средняя аудитория футбольного матча Thursday Night Football на Prime Video в сезоне 2025 года составила 15,3 млн, что, по данным Nielsen, стало лучшим показателем за десятилетие.

Кроме того, Amazon объявила о партнерских соглашениях, расширяющих охват своей платформы. Компания интегрировалась с Netflix, предоставив рекламодателям Amazon прямой доступ к премиальному рекламному инвентарю Netflix. Партнерство со Spotify и SiriusXM расширяет охват до 400 млн слушателей Spotify и 160 млн слушателей SiriusXM в месяц. Партнерство с Roku, объявленное в июне 2025 года, создало крупнейшую сеть Connected TV в США, обеспечив доступ примерно к 80 миллионам домохозяйств к Amazon DSP, что составляет более 80% всех домохозяйств с подключенным ТВ.

Выручка облачного подразделения выросла до $33 млрд, что стало самым быстрым ростом подразделения за 11 кварталов. Рост превысил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом операционная прибыль за квартал составила $17,4 млрд. Чистая прибыль выросла до $21,2 млрд по сравнению с предыдущим периодом.

«Мы по-прежнему наблюдаем уверенный рост за счет развития технологий ИИ, которые вносят существенные усовершенствования во все аспекты нашего бизнеса», — заявил генеральный директор Энди Джасси.

При этом Amazon находится в процессе сокращения рабочих мест в рамках мер, которые компания называет «укреплением культуры и команды».

Также о росте выручки на 18% сообщила Microsoft. Показатель достиг $77,7 млрд, что обусловлено расширением Azure и резким ростом коммерческих заказов. Однако инвестиции в OpenAI привели к снижению чистой прибыли на $3,1 млрд, до $27,7 млрд.

Облачные технологии продолжают оставаться важнейшим драйвером роста Microsoft — выручка подразделения выросла на 34% по сравнению с предыдущим годом, превысив $75 млрд. Подразделение More Personal Computing, включающее Windows, поисковую рекламу, устройства и видеоигры, показало рост выручки на 4% до $13,8 млрд.

Рекламная выручка Meta (*признана в России экстремисткой и запрещена) в третьем квартале достигла $50,1 млрд, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом совокупная выручка компании составила $51,24 млрд.

Количество показов рекламы увеличилось на 14%, а средняя цена за рекламное объявление — на 10%. Прочая выручка от платных сервисов и подписок составила $690 млн, что на 59% больше, чем в предыдущем году.

Ранее Alphabet, материнская компания Google, отчиталась по итогам третьего квартала, продемонстрировав устойчивый рост в своем основном рекламном бизнесе и подразделении облачных вычислений. Общая выручка компании за квартал составила $102,35 млрд. Реклама на YouTube принесла $10,26 млрд.