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18+
28.07.2020 в 16:40

Выручка Omnicom Group упала на 24,7% во втором квартале

Чистый убыток группы составил $24,2 млн

Выручка Omnicom Group во втором квартале упала на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил $2,8 млрд против $3,7 млрд в 2019 году, говорится в отчете компании. Органический рост выручки снизился на 23%.

Omnicom Group отчиталась о чистом убытке в $24,2 млн. В прошлом году по итогам квартала группа показала чистую прибыль — $370,7 млн.

Группа потеряла в выручке во всех регионах присутствия. В США — на 20,7%, в остальной Северной Америке — на 29,6%, в Европе — на 29,4%. Доходы в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизились на 18,6%, в Великобритании — на 23,7%, в Латинской Америке — на 24,1%, на Ближнем Востоке и в Африке — на 39,4%.

Операционная прибыль упала на 89,1%. Она составила $62,5 млн (против $573,7 за второй квартал прошлого года).

Холдинг рассказал о снижении в разных направлениях: рекламный бизнес упал на 25,6%, PR — на 13,9%, CRM Consumer Experience — на 25,6%, CRM Execution & Support на 27,6%. Выросло лишь направление Healthcare — на 3,2%.

Omnicom Group
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