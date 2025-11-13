Sostav.ru

13.11.2025 в 19:00

Выручка «МТС Медиа» за три квартала выросла до 20,5 млрд рублей

Среднемесячный охват аудитории увеличился на 20%

Выручка холдинга «МТС Медиа», управляющего бизнесами МТС в сфере развлечений, за третий квартал 2025 года выросла на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 6,9 млрд руб. За три квартала текущего года выручка компании возросла на 17%, до 20,5 млрд руб. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «МТС Медиа».

Драйвером роста выручки стало увеличение платящей аудитории медиасервисов, рост оборота билетных платформ под управлением «МТС Live» и лицензирование оригинального контента онлайн-кинотеатра Kion.

Среднемесячный охват аудитории «МТС Медиа» за три квартала увеличился на 20%, до 30,5 млн человек.

В третьем квартале совокупная аудитория Kion во всех средах (ОТТ, IPTV, кабельное и спутниковое ТВ) выросла на 7,3% в годовом выражении, до 15,3 млн пользователей. Среднее время просмотра на пользователя показало рост на 26%. Видеосервис делает ставку на оригинальный контент: в разработке находятся свыше 100 оригинальных фильмов и сериалов.

Общий объем продаж (GMV) платформы «МТС Live» по итогам третьего квартала вырос на 15%, до 8,9 млрд руб. Всего компания реализовала 3,8 млн билетов, что на 13,5% выше прошлогоднего значения. Концерты, фестивали, шоу и вечеринки обеспечили «МТС Live» больше половины объема продаж — на этот сегмент пришлось 66% GMV и 61% от общего числа реализованных билетов. Второй по популярности категорией стали театральные постановки, спектакли и мюзиклы (22% GMV и 21% проданных билетов). Лидеры по числу проданных билетов: стадионный тур Macan в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, мюзикл «Последняя сказка» в МДМ и музыкальный фестиваль Signal.

Музыкальный стриминг поддерживал рост общего охвата медиахолдинга: ежемесячная активная аудитория «МТС Музыки» в третьем квартале выросла в 1,6 раза, за девять месяцев — более чем вдвое. В третьем квартале отмечен рост пользования функцией «Офлайн-Микс» (персонализированной подборкой треков, которую можно слушать без подключения к интернету). В июле-сентябре прослушивание контента из нее выросло втрое по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Каталог «МТС Лейбла» в третьем квартале пополнился 200 новыми релизами и продемонстрировал рост прослушиваний на 500 млн к предыдущему кварталу. На композицию артистки лейбла Ульяны Мамушкиной «Соленое счастье» было создано свыше 400 тыс. пользовательских видео.

Ранее холдинг «МТС Медиа» назначил директора «МТС Музыки». Им стал Даниил Крючков.

