Выплаты авторам контента в соцсетях выросли на 28%

Крупнейшие цифровые платформы за прошлый год нарастили выплаты создателям контента. Так, в «ВКонтакте» выплатил авторам 7,1 млрд руб., «Яндекс» — 1,7 млрд руб., а Nuum — 46 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со сылкой на данные площадок.

Так, «ВКонтакте» увеличила выплаты на 28% год к году. А с помощью VK Donut создатели контента заработали рекордные 1,4 млрд руб.— вдвое больше, чем в 2023 году. Выросло и общее число авторов за период — в 1,7 раза.

Авторы Telegram-каналов на рекламе с сетью «Яндекса». К программе уже подключено более 10 тыс. каналов в мессенджере, 12 тыс. артистов получили прямую финансовую поддержку от слушателей, а компания выделила более 100 млн руб. на удвоение этой суммы,

Платформа Nuum (принадлежит МТС) насчитывает 320 тыс. авторов на платформе. Из них 2,5 тыс.получили поддержку через партнерскую программу на монетизационных инструментах площадки, еще 5,3 тыс. человек получали донаты от зрителей.

В VK увеличения размера отчислений блогеров связывают с запуском платформы VK AdBlogger для размещения нативных интеграций, новой программой монетизации видео, расширением функционала VK Donut, а также обновлением кабинета выплат и раздела статистики сообществ. Влияет на увеличение доходов создателей контента и рост активности аудитории, считают в компании.