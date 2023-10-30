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30.10.2023 в 12:24

«Вымпелком» вложился в разработчика решений для работы с цифровым контентом

Компания приобрела 13,21% в «Платформкрафте»

«Вымпелком», развивающий бренд «Билайн», объявил о покупке 13,21% доли в уставном капитале в ООО «Платформкрафт» (Platformcraft). Сумма сделки не раскрывается.

«Платформкрафт» — резидент фонда «Сколково». Компания создаёт решения для работы с цифровым контентом и хранения данных.

Сделка заключена с целью расширения портфеля продуктов и услуг Beeline cloud и усиления позиций компании на рынке облачных решений, отметили в пресс-службе «Вымпелкома».

В контур продуктов Beeline cloud войдут масштабируемое объектное хранилище S3, большой спектр сервисов для хранения, обработки и распространения контента, а также инструменты On-Premise, позволяющие разворачивать технологические решения для хранения и работы с контентом на оборудовании заказчика.

«Платформкрафт» направит инвестиции на разработку новых продуктов и расширение инфраструктуры. Ожидается, что база клиентов и маркетинговая поддержка Beeline cloud увеличат темпы роста «Платформкрафт».

Вымпелком Сделка
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