Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.07.2026 в 10:00

Выходцы из Media Instinct Group запускают агентство «Райт Медиа»

Новый игрок сосредоточится на медиасервисе полного цикла и работе с крупным бизнесом

9

В июле на российском рекламном рынке начинает работу независимое медиаагентство «Райт Медиа». Проект основан Сергеем Оленюком, управляющим партнером United Partners (входит в Media Instinct Group ), и Анной Ефимовой, ранее занимавшей должность директора по мультимедийным проектам Media Instinct Group. Об этом Sostav сообщили основатели агентства.

Новый игрок сосредоточится на предоставлении медиасервиса полного цикла, включая медиапланирование, закупки и реализацию рекламных кампаний. Работа будет охватывать ключевые каналы — телевидение, цифровые платформы, радио, наружную рекламу и специальные проекты.

По оценке основателей, текущая ситуация на рынке формирует спрос на независимых игроков с высокой степенью ответственности перед клиентами. В «Райт Медиа» планируют выстраивать взаимодействие с заказчиками на основе прозрачных процессов, предсказуемости результатов и соблюдения условий медиаразмещения.

Сергей Оленюк работает в рекламной индустрии с 2002 года и участвовал в реализации проектов для Wrigley, Unilever, Bayer, НСПК и ГК «Самолет». Анна Ефимова займет в «Райт Медиа» должность исполнительного директора. Ранее она курировала клиентский сервис и работу с ключевыми рекламодателями в Media Instinct Group.

Отдельное направление деятельности агентства связано с развитием проектов для крупного бизнеса, включая финансовый сектор. В числе приоритетных категорий — банки, платежные сервисы и финтех-компании.

«Мы видим, что рынок меняется: брендам важны скорость, фокус на бизнес-задачах и возможность оперативно принимать решения. Все чаще востребованы партнеры, где стратегическая экспертиза сочетается с вовлеченностью команды в ежедневную работу», — отметил Сергей Оленюк.

Особенностью модели станет прямое участие руководителей агентства в проектах и сокращение уровней согласования, что ускоряет принятие решений и адаптацию кампаний. Среди приоритетов на первый год — формирование портфеля крупных клиентов, развитие экспертизы в финансовой категории и участие в тендерах, часть которых уже находится в активной стадии.

«Мы строим работу вокруг задач клиента и долгосрочного сотрудничества. Подход включает гибкую настройку процессов и медиарешений под конкретный бизнес-контекст без универсальных шаблонов», — уточнила Анна Ефимова.

Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group:

Мы с уважением относимся к решению коллег развивать собственный бизнес и искренне желаем команде «Райт Медиа» успешного старта. Уверен, что опыт команды поможет агентству занять свое место на рынке. Рекламный рынок остается динамичным, и появление новых профессиональных игроков имеет позитивное влияние на всю индустрию — возникает здоровая конкуренция, и расширяются возможности для рекламодателей. Поэтому со своей стороны мы готовы оказывать поддержку и любую помощь агентству.

Media Instinct Group «Райт Медиа»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.