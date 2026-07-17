Выходцы из Media Instinct Group запускают агентство «Райт Медиа»

В июле на российском рекламном рынке начинает работу независимое медиаагентство «Райт Медиа». Проект основан Сергеем Оленюком, управляющим партнером United Partners (входит в Media Instinct Group ), и Анной Ефимовой, ранее занимавшей должность директора по мультимедийным проектам Media Instinct Group. Об этом Sostav сообщили основатели агентства.

Новый игрок сосредоточится на предоставлении медиасервиса полного цикла, включая медиапланирование, закупки и реализацию рекламных кампаний. Работа будет охватывать ключевые каналы — телевидение, цифровые платформы, радио, наружную рекламу и специальные проекты.

По оценке основателей, текущая ситуация на рынке формирует спрос на независимых игроков с высокой степенью ответственности перед клиентами. В «Райт Медиа» планируют выстраивать взаимодействие с заказчиками на основе прозрачных процессов, предсказуемости результатов и соблюдения условий медиаразмещения.

Сергей Оленюк работает в рекламной индустрии с 2002 года и участвовал в реализации проектов для Wrigley, Unilever, Bayer, НСПК и ГК «Самолет». Анна Ефимова займет в «Райт Медиа» должность исполнительного директора. Ранее она курировала клиентский сервис и работу с ключевыми рекламодателями в Media Instinct Group.

Отдельное направление деятельности агентства связано с развитием проектов для крупного бизнеса, включая финансовый сектор. В числе приоритетных категорий — банки, платежные сервисы и финтех-компании.

«Мы видим, что рынок меняется: брендам важны скорость, фокус на бизнес-задачах и возможность оперативно принимать решения. Все чаще востребованы партнеры, где стратегическая экспертиза сочетается с вовлеченностью команды в ежедневную работу», — отметил Сергей Оленюк.

Особенностью модели станет прямое участие руководителей агентства в проектах и сокращение уровней согласования, что ускоряет принятие решений и адаптацию кампаний. Среди приоритетов на первый год — формирование портфеля крупных клиентов, развитие экспертизы в финансовой категории и участие в тендерах, часть которых уже находится в активной стадии.

«Мы строим работу вокруг задач клиента и долгосрочного сотрудничества. Подход включает гибкую настройку процессов и медиарешений под конкретный бизнес-контекст без универсальных шаблонов», — уточнила Анна Ефимова.