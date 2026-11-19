«Яндекс» сообщил о восстановлении доступа к 99,55% данных на «Яндекс Диске». Восстановлены все основные функции сервиса, в том числе автозагрузка фотографий с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом, воспроизведение видео.

Восстановительные работы продолжаются. Для обеспечения стабильной и отказоустойчивой работы «Яндекс Диска» команда распределяет вычислительные ресурсы по новым локациям в разных российских регионах. Число локаций продолжает расти.

С 8 по 11 октября подверглись атакам беспилотников дата-центры «Яндекса», расположенные в Сасове (Рязанская область), Калуге и Владимире. Работа центров обработки данных в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге вышли из строя несколько модулей.