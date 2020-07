«Вы не можете нас остановить»: Nike празднует возвращение спорта новой рекламой

Nike представил новый ролик You Can't Stop Us, посвященный постепенному возвращению спорта к жизни после ограничений из-за пандемии COVID-19. В видео используются архивные съемки с соревнований разных лет.

Над роликом работали Wieden + Kennedy Portland с режиссёром Pulse Films Оскаром Хадсоном и командой A52, отмечает Muse by Clio. Экран разделен пополам; обе части склеены так, что складываются в одно целое; одна является продолжением другой.

Из 4000 фрагментов, снятых на спортивных соревнованиях, команда выбрала 72. Так получилось 36 единых отрывков, где экран всегда разделен на две части.

Участниками ролика оказались известные спортсмены Леброн Джеймс, Криштиану Роналду, Серена Уильямс, Колин Каперник, Килиан Мбаппе, Наоми Осака, Кастер Семеня и другие. Также в видео включили кадры со спортсменами, которые встают на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter.

В начале июня Nike выпустил ролик, который призывает обратить внимание на проблему расизма на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Видео поддержал конкурент компании — adidas.