ВТБ запустит сервис самозапретов для борьбы с мошенниками

ВТБ анонсировал создание сервиса самозапретов на операции в приложении и интернет-банке. Цель — снижение риска мошенничества. В феврале клиенты кредитной организации смогут настроить запрет на снятие наличных по QR в банкоматах. В первом квартале добавят функцию по ограничениям, связанным со сбережениями и кредитами. Другие опции станут доступны до конца первого полугодия.

Пользователи смогут настроить ограничения на онлайн-операции по четырем направлениям: кредиты, сбережения, платежи и переводы. Например, можно будет выбрать полную блокировку оформления займов онлайн или настроить запрет на предоставление отдельных продуктов, таких как автокредитование и кредит наличными.

Можно будет запретить досрочное закрытие вклада с последующим выводом денег через онлайн-каналы или установить специальные условия для таких операций, например, подтверждение по биометрии. В числе других возможностей — ограничение или запрет проведения определенных типов транзакций по конкретным категориям (переводы за рубеж, крупные суммы) или по заранее заданным лимитам.

Пользователи смогут настроить приоритетный способ подтверждения операций — по NFC (с прикладыванием карты к телефону) или по биометрии. Снять самоограничения клиенты ВТБ смогут в любом отделении банка.

В октябре ВТБ перестал оформлять больше одной кредитки на клиента. В банке называли ограничение временным.