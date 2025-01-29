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29.01.2025 в 18:12

ВТБ запустит сервис самозапретов для борьбы с мошенниками

Можно будет настроить ограничения на операции по переводам и платежам

ВТБ анонсировал создание сервиса самозапретов на операции в приложении и интернет-банке. Цель — снижение риска мошенничества. В феврале клиенты кредитной организации смогут настроить запрет на снятие наличных по QR в банкоматах. В первом квартале добавят функцию по ограничениям, связанным со сбережениями и кредитами. Другие опции станут доступны до конца первого полугодия.

Пользователи смогут настроить ограничения на онлайн-операции по четырем направлениям: кредиты, сбережения, платежи и переводы. Например, можно будет выбрать полную блокировку оформления займов онлайн или настроить запрет на предоставление отдельных продуктов, таких как автокредитование и кредит наличными.

Можно будет запретить досрочное закрытие вклада с последующим выводом денег через онлайн-каналы или установить специальные условия для таких операций, например, подтверждение по биометрии. В числе других возможностей — ограничение или запрет проведения определенных типов транзакций по конкретным категориям (переводы за рубеж, крупные суммы) или по заранее заданным лимитам.

Пользователи смогут настроить приоритетный способ подтверждения операций — по NFC (с прикладыванием карты к телефону) или по биометрии. Снять самоограничения клиенты ВТБ смогут в любом отделении банка.

В октябре ВТБ перестал оформлять больше одной кредитки на клиента. В банке называли ограничение временным.

ВТБ кредиты Мошенники
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