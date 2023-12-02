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18+
02.12.2023 в 18:00

ВТБ взыскивает с бывшей европейской «дочки» 112,6 млн евро

Суд полностью удовлетворил иск банка

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к бывшей европейской «дочке», пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию, опубликованную на портале «Электронное правосудие». Банк требовал взыскать с нее 112,6 млн евро.

Речь идет о взыскании денежных средств, зависших на корреспондентском счете банка после введения санкций против ВТБ. После того, как в апреле 2022 года ВТБ попал под санкции США и ЕС, немецкий регулятор отстранил российский банк от управления «дочкой», передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля этого года.

После введения в апреле процедуры ликвидации VTB Bank Europe попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, открытого в депозитарии ВТБ, в том числе за рубеж, на общую сумму более 60 млн евро. В сентябре в обеспечение иска арбитраж наложил арест на ценные бумаги ответчика, размещенные в депозитарии ВТБ, общей номинальной стоимостью 61,2 млн швейцарских франков, 14,7 млн евро и 2,2 млн долларов, а также на все ценные бумаги в иных депозитариях в пределах размера исковых требований.

В ноябре сообщалось, что VTB Bank Europe сменит название на OWH SE, сокращенное от предыдущего названия — Ost-West Handelsbank, из-за запрета материнской компании на использование бренда.

ВТБ VTB Bank
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