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30.03.2022 в 16:13

Bloomberg: подразделение ВТБ в Германии выставлено на продажу

Сделка оформляется в сотрудничестве с немецким регулятором финансового рынка

VTB Bank Europe SE (входит в группу ВТБ) во Франкфурте выставлен на продажу после того, как материнский банк попал под санкции. Сейчас ВТБ и немецкий регулятор финансовых рынков BaFin пытаются структурировать сделку так, чтобы санкционные риски не коснулись потенциального владельца организации, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, обсуждается обмен российскими и европейскими активами с материнским банком, однако здесь возможны трудности. Регуляторы Германии поддерживают сделку, чтобы избежать сбоев в работе VTB Bank Europe.

Продажа может быть согласована в ближайшее время, уточнили источники агентства. При этом власти надеются, что не потребуется вмешательство системы страхования вкладов, чтобы не обременять отрасль более крупными расходами. Ранее «Сбербанк» покинул европейский рынок из-за санкций.

Также в начале марта источники Reuters сообщили, что BaFin готовится к закрытию VTB Bank Europe из-за растущих опасений по поводу влияния санкций на банк. С 12 марта ВТБ отключили от SWIFT, а ранее против организации ввели блокирующие санкции в США, Евросоюзе и Великобритании в связи с событиями на Украине. Однако в VTB Bank Europe заявляли, что ограничения не затронут филиал.

На конец сентября прошлого года активы банка составляли €7,95 млрд, из них €1,64 млрд — наличные и краткосрочные средства. Обязательства VTB Bank Europe включают €4,35 млрд клиентских депозитов, отмечает Bloomberg.

Bloomberg ВТБ VTB Bank Europe
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