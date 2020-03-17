ВТБ стал совладельцем компании «Ростелеком»

ВТБ стал совладельцем акций компании «Ростелеком», 16 марта компания приобрела 21,57% акций, а потом снизила свою долю до 13,13%. Об этом пишет издание «Ведомости».

В апреле 2013 года ВТБ купил 100% шведской компании Tele2 в России за $2,4 млрд. В том же году ВТБ объединился с банком «Россия», структурами Алексея Мордашева и государственным холдингом связи «Ростелеком» и объявил о слиянии мобильных активов «Ростелекома» и «Tele2 Россия» в единую компанию ООО «Т2 РТК холдинг».

В новой структуре у ВТБ и партнеров осталась доля 55%, а доля «Ростелекома» составила 45%. В объединенном Tele2 Russia Holding AB у ВТБ была доля в 50%, у Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова — 40% и у банка «Россия» — 10%, напрямую ВТБ владел лишь 27,5% акций оператора.

В феврале 2020 года стало известно о консолидации 100% акций Tele2. Она проходит в три этапа: «Мобител» («дочка» «Ростелекома») и Tele2 Russia Holding AB заключают договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе «Мобитела», на 10% в «Т2 РТК холдинге».

В декабре 2019 года собрание акционеров «Ростелекома» одобрило дополнительную эмиссию 705,08 млн акций оператора по 93,21 рубля. Эти акции приобрел ВТБ.

По указу президента России Владимира Путина позднее государство вместе с ВТБ и ВЭБом остается владельцем более 50% акций «Ростелекома». Оставшиеся 17,5% холдинга «Ростелеком» выкупит за 42 млрд рублей, на это будут потрачены преимущественно заемные средства.